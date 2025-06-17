إعلان

انخفاض جديد في سعر الريال السعودي في 4 بنوك اليوم

10:17 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

سعر الريال السعودي اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم :

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-6-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.34 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.34 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.19 جنيه للشراء، و 13.26 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.37 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.36 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي انخفاض سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه سعر بيع الريال السعودي سهر شراء الريال السعودي سعر الريال السعودي في البنوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟