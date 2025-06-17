انخفاض جديد في سعر الريال السعودي في 4 بنوك اليوم
كتبت- أمنية عاصم :
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-6-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.34 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.34 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.19 جنيه للشراء، و 13.26 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.37 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.36 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
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