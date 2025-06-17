كتبت- أمنية عاصم :

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-6-2025، بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.34 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.65 جنيه للشراء ، و 13.69 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 131.80 جنيه للشراء، بتراجع 92 قرشًا، و 133.44 جنيه للبيع، بتراجع 91 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.74 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و 13.83 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 70.29 جنيه للشراء، بتراجع 49 قرشًا، و 71.95 جنيه للبيع، بتراجع 43 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 163.31جنيه للشراء، بزيادة 3 جنيهات، و 164.39جنيه للبيع، بزيادة 2.5 جنيه.