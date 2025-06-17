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تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء

09:31 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17-6-2025، بينما ارتفع في بنكي القاهرة والبركة، فيما استقر في 5 بنوك أخرى، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع 42 قرشًا للشراء والبيع.

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