بنك QNB يطلق خدمة "TradeNet" لإدارة المعاملات التجارية إلكترونيًا"

كتبت- منال المصري:

أعلن QNB مصر إطلاق خدمة TradeNet الرقمية التي تتيح تنفيذ وإدارة المعاملات التجارية إلكترونيًا، بما في ذلك التحصيلات المستندية، والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان وشهادات التصدير، وإعداد وتصميم التقارير المفصلة، وإرسال مستندات الشحن الخاصة بالتصدير في نفس يوم إصدارها، دون الحاجة لزيارة الفرع.

وتعكس هذه الخدمة، وفق بيان البنك، حرص QNB مصر على تقديم أحدث الحلول الرقمية لتلبية تطلعات عملائه وتعزيز كفاءة العمليات التجارية للشركات خاصة في مجال الاستيراد والتصدير عبر منصة استخدام سهلة وآمنة لتحسين إدارة المدفوعات والمعاملات المصرفية، مما يُساهم في تسريع وتيرة إنجاز الأعمال.

وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر:"يؤكد إطلاق خدمة Trade Net التزام QNB مصر بتعزيز منظومة التحول الرقمي، وتقديم أكثر الخدمات المصرفية الرقمية تطوراً لعملائه من الشركات، بما يساهم في حصولهم على خدمات مصرفية متميزة بطريقة سهلة وسريعة في أي وقت ومن أي مكان."

وأضاف أن هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات البنكية الرقمية التي نقدمها لعملائنا من الشركات لمنحهم تجربة مصرفية لا تُضاهى، تماشياً مع دور البنك كشريك استراتيجي ومستشار مالي موثوق.