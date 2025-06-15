لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، إن طلبات المستثمرين الأجانب بتسييل جزء من استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة المحلية اليوم أدت إلى زيادة الضغط على طلب الدولار وارتفاعه مقابل الجنيه.

قفز الدولار نحو 100 قرش خلال تعاملات بنكي الأهلي ومصر اليوم أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي قبل أن يقلل مكاسبه بنحو 13 قرشا في منتصف التعاملات مسجلا نحو 50.69 جنيه.

ورغم عطلة الأسواق العالمية اليوم الأحد تلقت بنوك مصرية طلبات من صناديق عالمية يوم الجمعة بخروج جزئي للمستثمرين الأجانب وقد تم تنفيذها في أول يوم عمل رسمي الأحد.

وجاء خروج الأجانب من مصر ومن دول أخرى بالمنطقة بسبب زيادة المخاوف من الحرب الإسرائيلية الإيرانية واتجاهه للملاذات الآمنة الذهب والدولار، وفق ما قاله مصرفيون.

مرونة الجنيه مؤشر ثقة

وأكد مصرفيون أن صعود الدولار مقابل الجنيه خلال تمويل خروج مستثمرين أجانب من السوق المصرية يعد مؤشر ثقة يثبت التزام المركزي بسياسة مرونة سعر الصرف كما يحد من تحقيق المستثمرين مكاسب ضخمة من فارق سعر الصرف.

وأوضحوا أن خروج الأجانب على سعر دولار قوي يكون في صالح السوق المصرية ويدفع الأجانب إلى إعادة حساباتهم في عدم سحب جزءا كبيرا من استثماراتهم للحد من الخسارة بعد استبدالهم استثماراتهم بالجنيه إلى ما يعادل الدولار.

الأموال والساخنة ومرونة الجنيه

الأموال الساخنة تعد أحد موارد النقد الأجنبي لمصر وزيادة دخولها يؤدي إلى قوة الجنيه مقابل الدولار لزيادة تدفقات النقد الأجنبي أما في حال الخروج تتسبب في زيادة الضغط على الجنيه.

جذبت مصر أموال ساخنة بنحو 25 مليار دولار ليصل إجمالي حجم المحفظة إلى أكثر من 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.

وسياسة سعر الصرف المرن التي يتبعها البنك المركزي تعني أن العامل الوحيد في تحديد قيمة الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية الأخرى تقوم على العرض والطلب دون تدخل من المركزي فعند زيادة الطلب على العملة أكثر من العرض يؤدي إلى ضعف الجنيه أو العكس.