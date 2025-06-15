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بسبب الدولار.. قفزة في أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال التعاملات اليوم

11:27 ص الأحد 15 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

قفزت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-6-2025، مقارنة ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

وجاء ارتفاع أسعار العملات العربية بسبب صعود الدولار بنحو جنيه ليقترب من الـ51 جنيها خلال التعاملات الصباحية في البنوك المصرية.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.46 جنيه للشراء، و 13.53 جنيه للبيع، ، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.78 جنيه للشراء، و 13.82 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.04 جنيه للشراء، بزيادة 2.52 جنيه، و 134.69 جنيه للبيع، بزيادة 2.55 جنيه.

سعر الريال القطري: 12.86 جنيه للشراء، بزيادة 25 قرشًا، و 13.98 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 70.95 جنيه للشراء، بزيادة 1.34 جنيه، و71.69 جنيه للبيع، بزيادة 1.36 جنيه.

سعر الدينار الكويتى: 164.57 جنيه للشراء، بزيادة 3.96 جنيه، و165.99 جنيه للبيع، بزيادة 4.1 جنيه.

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