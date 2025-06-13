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ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

10:56 ص الجمعة 13 يونيو 2025

أسعار الدولار

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار خلال أسبوع بقيمة تتراوح بين 4 قروش و31 قرشًا في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي قبل إجازة عيد الأضحى، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

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