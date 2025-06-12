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قفزة في سعر اليورو والجنيه الإسترليني بتعاملات البنوك اليوم

04:54 م الخميس 12 يونيو 2025

سعر اليورو

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني واليورو مقابل الجنيه المصري بتعاملات البنوك اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.


متوسط سعر الجنيه الإسترليني واليورو بتعاملات البنوك اليوم

سعر اليورو: 57.64 جنيه للشراء بزيادة 1.11 جنيه، و57.81 جنيه للبيع، بزيادة 1.12 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني: 67.55 جنيه للشراء بزيادة 86 قرشًا، و67.77 جنيه للبيع، بزيادة 88 قرشًا.


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