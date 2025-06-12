صعود ثم هبوط.. لماذا تحرك الدولار بشكل مفاجئ خلال تعاملات اليوم؟

كتبت- منال المصري:

قفز سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه بنحو 40 قرشا خلال تعاملات اليوم بالبنوك ليقترب من 50 جنيها لكل دولار وسط زيادة المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وقال 3 مصرفيين تحدث إليهم "مصراوي" إن ارتفاع الدولار خلال تعاملات اليوم جاء بسبب خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية بسبب المخاوف من توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران وسحب أمريكا رعاياها من العراق.

وأضافوا أن الدولار عاد للتراجع مجددا بعد توقف الخروج الجزئي للأجانب وهو ما قلل الضغط على الجنيه وفق آلية سعر الصرف المرن للجنيه.

وبعد الصعود المفاجئ عاد الدولار للتراجع وقلل مكاسبه بنحو 12 قرشا خلال تعاملات البنوك اليوم بعد هدوء الطلب على شراء الدولار.

وسجل سعر الدولار 49.72 جنيه للشراء و49.827 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي بالقطاع المصرفي.

تذبذب سعر الجنيه

بعد إعلان المركزي المصري في 6 مارس 2024 العودة إلى سياسة سعر الصرف المرن ارتفع سعر الدولار بنحو 66% مقابل الجنيه.

جاء قرار المركزي بتحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وإتمام قرض صندوق النقد الدولي.

سعر الصرف الحر أو المرن يعني أن قوة العرض والطلب على العملة الأجنبية العامل الأساسي في تحديد قيمة الجنيه دون تدخل من المركزي.

كان سعر الجنيه وصل إلى أدنى مستوى له 51.73 جنيه مقابل الدولار في 9 أبريل الماضي قبل أن يسترد نحو 4% من قيمته بعد هدوء حرب الرسوم الجمركية التي شنها دونالد ترامب.

الأموال الساخنة

يعد الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة المحلية أحد موارد النقد الأجنبي للبلاد لكن يتزايد مخاطرها في حال خروج مفاجئ لها على تذبذب سعر الصرف.

جذبت مصر نحو 25 مليار دولار استثمار أجنبي غير مباشر خلال أول عام من تحرير سعر الصرف ليتخطي إجمالي المحفظة إلى نحو 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفق بيانات المركزي.