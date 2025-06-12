كتبت- آية محمد:

قفز سعر الدولار بشكل مفاجئ في 6 بنوك، بقيمة تتراوح بين 36 و40 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 6 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 39 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع، بزيادة 36 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.