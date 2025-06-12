

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 12-6-2025، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.