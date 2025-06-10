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سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

03:27 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 10-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.45 جنيه للشراء، و 49.55 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

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