سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 10-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.45 جنيه للشراء، و 49.55 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
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