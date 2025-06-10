بعد خفض تصنيفه الائتماني.. "أفريكسيم بنك" يعلق على تقرير "فيتش"

كتبت- منال المصري:

علق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" على تقرير وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني الأخير الذي تضمن خفض تصنيفه الائتماني للبنك وإعطائه "نظرة مستقبلية سلبية" والتشكيك حول مدى التزامه بأسس الحوكمة ومعيار المحاسبة الدولي .

وجاء رد البنك بعد أن خفضت وكالة "فيتش" تصنيف أفريكسيم بنك إلى -BBB.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أن هذه النظرة السلبية في تقرير فيتش أرجعته إلى "خطر إعادة هيكلة الديون المستحقة لأفريكسيم بنك على بعض مقترضيه السياديين".

وأشار البنك إلى أن استناد فيتش إلى وجهة نظر خاطئة لدى بعض الأوساط، مفادها أن المعاهدة المنشئة لأفريكسيم بنك، التي أبرمتها الدول الأفريقية الـ 53 المشاركة فيه، يمكن أن ينتهكها البنك دون عواقب.

وأوضح البنك ردا على "فيتش" أن اتفاقية إنشاء البنك هي معاهدة أبرمتها جميع الدول المشاركة، وفيما بينها، وبين الدول المشاركة والبنك.

وأكد البنك على أنه لا يشارك في مفاوضات إعادة هيكلة الديون المتعلقة بأي من دوله الأعضاء حيث القيام بذلك يتعارض مع معاهدة إنشاء البنك.

وأشار أفريكسيم بنك إلى أن معالجة قروضه وأنشطته الأخرى لأحكام المعاهدة، وليس للتصنيفات التي أُنشئت خارج إطارها.

وتُعدّ المرونة المالية لأفريكسيم بنك، وحوكمته القوية، والتزامه الراسخ بالتميز، وبأفريقيا، عوامل أساسية لتحقيق مهمته، وفق البيان.

ويواصل البنك، وفق البيان، التزامه بدعم الدول الأعضاء في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، مع تعزيز النمو القائم على التجارة، والتنمية الاقتصادية، والاستقرار الاقتصادي الكلي بشكل عام.

أهم ما جاء في تقرير فيتش

وبحسب البيان، يعمل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وفقًا لأعلى معايير الشفافية المالية وتلتزم تقاريره المالية التزامًا صارمًا بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، بما في ذلك المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9.

ويحكم هذا المعيار تصنيف أداء القروض وتحديد مراحله، بما في ذلك معالجة القروض المتعثرة، من بين أمور أخرى.

ويرد تطبيق البنك للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 بالتفصيل الشامل في بياناته المالية لعام 2024، كما تم توضيحه بشكل أكبر في تقرير المدققين الخارجيين.

وكما ورد في تقرير التصنيفات الصادر بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٢٥، فإن "تعريف فيتش للقروض المتعثرة يختلف عن نهج البنك، الذي يعتمد على معلومات استشرافية".

وأشار البنك إلى أن وكالة فيتش أشادت بالمرونة المالية لأفريكسيم بنك، مُشددةً على أن "البنك يعمل بمستوى عالٍ من الضمانات ومُخففات مخاطر الائتمان، وقد خصص بالفعل مخصصات كبيرة نسبيًا لبعض التعرضات السيادية، مما يُقلل من أي تأثير مالي سلبي مُحتمل إضافي على البنك".

كما أشادت وكالة فيتش بقوة رأس مال البنك، بما في ذلك "نسبة حقوق الملكية إلى الأصول والضمانات القوية" و"التوليد الممتاز لرأس المال الداخلي".

كما صُنفت مخاطر التركيز على أنها "منخفضة"، ويعكس تقييم السيولة عند "a" "جودة أصول الخزانة القوية لدى البنك" وفق البيان.

ورجح البنك أن هذه العوامل تُعزز السلامة العامة لإطار إدارة المخاطر لديه