كتبت- منال المصري:

أجمعت أراء بعض المصرفيين تحدث إليهم "مصراوي" مواصلة سعر الجنيه المصري الزخم مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة من العام الحالي وسط زيادة تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع ضغوط الدين الخارجي في 2025.

خلال آخر شهرين استرد سعر الجنيه 4% من قيمته مقابل الدولار ليرتفع من نحو 51.73 جنيه لكل دولار في 9 أبريل الماضي إلى نحو 49.61 جنيه لكل دولار خلال التعاملات بالبنوك اليوم.

عاد الجنيه للارتفاع مقابل الدولار بعد عودة المستثمرين الأجانب لأسواق الدين المحلية والتحول من صافي بيع إلى شراء أذون وسندات الخزانة المصرية.

وجاء ذلك بعد إعلان دونالد ترامب تعليق العمل بالرسوم الجمركية على واردات نحو 180 دولة لمدة 3 أشهر باستثناء الصين وهو ما أدى إلى إلتقاط الأسواق أنفاسها.

تحسن أداء الجنيه

توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، تحسن أداء الجنيه خلال الفترة المقبلة وسط زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر وانتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ورجح عبد العال تحرك سعر الجنيه بين نطاقي 49 جنيها و51 جنيها لكل دولار خلال العام الحالي بشرط استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة والعالم كما هي دون تغيير.

انتعاش تدفقات النقد الأجنبي

انتعشت تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمار الأجنبي غير المباشر بعد أول 10 أيام من أبريل وهو ما ساعد في زيادة زخم الجنيه مقابل الدولار، وفق ما قاله بعض مسؤولي الخزانة والمعاملات الدولية لـ"مصراوي" في وقت سابق.

عادة يتسبب خروج الأموال الساخنة من أذون وسندات الخزانة في زيادة الضغط على طلب العملة تحت ضغط تخارج الأجانب من استثماراتهم بالجنيه وزيادة الطلب على الدولار لتحويلها إلى حساباتهم بالخارج، أو العكس.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين نحو 38.1 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي.

انتعاش تحويلات المصريين بالخارج

انتعشت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ثاني أكبر مورد للنقد الأجنبي بعد الصادرات على مصر، خلال آخر 15 شهرا بعد توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة في مارس 2024.

وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوى تاريخي غير مسبوق 82.7% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي "يوليو إلى مارس" إلى نحو 26.4 مليار دولار مقابل نحو 14.4 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

تراجع ضغوط الدين الخارجي

تري سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، إن تراجع عبء خدمة الدين الخارجي خلال 2025 سيكون عاملا مساعدا في تخفيف الضغط على الدولار وتحسن أداء الجنيه بجانب انتعاش تدفقات النقد الأجنبي.

وترجح الدماطي أن يتراوح سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند 49.5 جنيه و50 جنيها لكل دولار خلال العام الجاري.

تراجع عبء الدين

تراجع عبء خدمة الدين الخارجي على مصر من نحو 40 مليار دولار خلال 2024 إلى نحو 22 مليار دولار خلال 2025، وفق آخر بيانات للبنك المركزي.

ويعني تراجع عبء خدمة الدين تخفيف الضغوط على طلب العملة لسداد مستحقات على مصر حان وقت سدادها.

تدفقات مرتقبة

وتوقعت الدماطي أن يساهم استلام مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في تخفيف الضغوط على الجنيه.

كان أحمد كجوك وزير المالية قال في وقت سابق إن مصر ستتسلم الشريحة الخامسة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي في يوليو المقبل بعد اعتماد المراجعة الخامسة من الرؤساء التنفيذيين لصندوق النقد.

كما تترقب مصر استلام الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي لمصر وعجز الموازنة خلال العام الحالي.