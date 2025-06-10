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انخفاض سعر الريال السعودي أمام الجنيه في 4 بنوك اليوم

10:03 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم :

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-6-2025 ،مقارنة بمستواه خلال تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.17 جنيه للشراء ، و 13.24 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.17 جنيه للشراء، و 13.24 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.18 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.20 جنيه للشراء، و 13.24 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.19 جنيه للشراء، و 13.24 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

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