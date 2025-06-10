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البنوك تفتح أبوابها أمام الجمهور اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

10:00 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

عادت البنوك إلى فتح أبوابها اليوم الثلاثاء أمام الجمهور في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى.

وتفتح البنوك أبوابها للجمهور من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 مساء وللموظفين من الساعة 8 صباحا إلى 4 مساء وفق مواعيد العمل الرسمية.

ويعمل في القطاع المصرفي المصري 36 بنكا خاضعين تحت رقابة البنك المركزي بعدد يقترب من 5 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.

كانت البنوك أغلقت أبوابها 5 أيام متتالية من الخميس الماضي إلى أمس الاثنين بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

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