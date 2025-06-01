يصل إلى 10 ملايين جنيه.. قروض السيارات في 4 بنوك بعد خفض الفائدة

قروض السيارات في 4 بنوك بعد خفض الفائدة

كتبت- منال المصري:

خفضت البنوك سعر الفائدة على قروض السيارات1% بداية من الشهر الحالي تزامنا مع قرار البنك المصري بخفض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير.

كانت البنوك خفضت أسعار الفائدة 3% على مرتين على كافة قروض الأفراد المختلفة تزامنا مع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة 2.25% في أبريل الماضي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف قبل أن يخفض سعر الفائدة 1% في اجتماعه السابق إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

وتقدم البنوك القرض الشخصي

تفاصيل قروض السيارات في أهم 4 بنوك بمصر

البنك الأهلي

قيمة القرض: تصل إلى 5 ملايين جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.

سعر الفائدة: يتم تحديده مع موظف خدمة العملاء ويتباين من موظف إلى آخر.

المصروفات الإدارية: يتراوح بين 1.5% إلى 3% يخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض.

الحد الأدنى للدخل: يبلغ 3 آلاف جنيه.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

بنك مصر

قيمة القرض: تصل إلى 6 ملايين جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

سعر الفائدة: يتم تحديده مع موظف خدمة العملاء ويتباين من موظف إلى آخر.

المصروفات الإدارية: يتراوح بين 1.5% إلى 2% يخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض.

الحد الأدنى للدخل: يبلغ ألفين جنيه.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

البنك التجاري الدولي

قيمة القرض: تصل إلى 8 ملايين جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 8 سنوات.

سعر الفائدة: من 26% إلى 36% سنويا على أساس متناقص.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 2% مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض.

الحد الأدنى للدخل: يبلغ 3 آلاف جنيه.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

البنك المصري الخليجي

قيمة القرض: تصل إلى 10 ملايين جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 8 سنوات.

سعر الفائدة: يتم تحديدها مع خدمة العملاء وتتباين من عميل إلى آخر.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 2% إلى 2.5% مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض، وفق حالة كل عميل.

الحد الأدنى للدخل: يبلغ 3 آلاف جنيه.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.