كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-6-2025 ، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.20 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.27 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.52 جنيه للشراء، و 13.56 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.49 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و 132.16 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الريال القطري: 12.61 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.71 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 69.59 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و70.26 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 161.16 جنيه للشراء،بتراجع 26 قرشًا، و162.39 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.