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تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد

09:32 ص الأحد 01 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد 1-6-2025، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.71 جنيه للشراء، و49.81 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.71 جنيه للشراء، و49.81 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.7 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.7 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.7 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.71 جنيه للشراء، و49.81 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.7 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.74 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و49.83 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.


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