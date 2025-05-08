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بنك القاهرة: الحريق في أحد الأبراج السكنية بشارع الألفي لم يمس فرع البنك أو ممتلكاته أو بيانات العملاء

10:20 م الخميس 08 مايو 2025

حريق عقار الأزبكية

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كتب- مصراوي؛

في ضوء ما تم تداوله بشأن اندلاع حريق في أحد الأبراج السكنية بمنطقة وسط البلد بشارع الألفي، يود بنك القاهرة أن يوضح أن الحريق لم يمس فرع البنك الكائن بالمبنى المذكور بأي شكل من الأشكال، كما لم يحدث أي مساس بمقر الفرع أو ممتلكاته أو بيانات العملاء، حيث أن الحريق نشب بأحد العقارات خلف البرج السكنى الواقع فيه الفرع وامتد إلى أحد مخازن شركات الأدوية الكائنة بالعقار اعلى الفرع.

وقد تم السيطرة الكاملة على الحريق من جانب قوات الحماية المدنيةفي وقت وجيز، كما تم الاستعانة بشبكة الإطفاء الخاصة بالبنك للسيطرة على الحريق، ويواصل البنك تقديم خدماته المصرفية بشكل طبيعي من خلال الفرع.

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وفيات بحريق عقار الأزبكية بنك القاهرة الحريق لم يمس فرع بنك القاهرة السيطرة على حريق عقار الأزبكية
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