الفيدرالي الأمريكي يحسم سعر الفائدة خلال ساعات وسط ترقب عالمي

كتبت- منال المصري:

تترقب الأسواق العالمية قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لحسم سعر الفائدة على الدولار وسط حالة عدم اليقين لتبعات الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها دونالد ترامب.

كان الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر اجتماعين له بعد أن خفضها 1% خلال العام المالي إلى 4.25% و4.5%.

وتحولت أغلب توقعات الخبراء من خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة خلال اجتماع اليوم إلى الإبقاء عليها دون تغيير إنطلاقا من استقلالية البنك المركزي الأمريكي من سيطرة دونالد ترامب وتبعات فرض رسوم جمركية على 185 دولة على التضخم.

يواصل دونالد ترامب الضغط على رئيس الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص مدعيا علمه بمعدل التضخم أكثر من جيروم بأول رئيس المركزي الأمريكي.

وأكد جيروم بأول أن خفض الفائدة يأتي في ضوء توقعاتهم لمعدل التضخم وليس بضغط من ترامب.