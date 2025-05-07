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البنك العربي الإفريقي يشارك في إصدار سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه لصالح "تطوير مصر"

04:57 م الأربعاء 07 مايو 2025

البنك العربي الإفريقي

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كتبت- منال المصري:

قام البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك الاستثمار الأهلي فاروس بالاتفاق مع شركة "تطوير مصر" على إدارة طرح برنامج سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه لصالح شركة "تطوير مصر"، وذلك خلال خمس سنوات.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإنه تم تعيين البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك الاستثمار الأهلي فاروس كمستشارين ماليين ومرتبين رئيسين للبرنامج على أن يتضمن عدة اصدارات، ويهدف إلى توفير السيولة اللازمة لتسريع وتيرة إنجاز مشروعاتها.

ويمثل هذا البرنامج أول برنامج سندات في القطاع العقاري خلال عام 2025، حيث تعد سندات التوريق إحدى الحلول التمويلية الغير تقليدية التي تعتمد عليها بنوك الاستثمار لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع العقاري من خلال اتاحة سيولة نقدية لمجابهة تغيرات السوق العقاري.

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البنك العربي الإفريقي بنك الاستثمار الأهلي فاروس
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