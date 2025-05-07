بنك قناة السويس يقود إصدارين ناجحين لصكوك بقيمة 5.8 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك قناة السويس إتمام إصدارين ناجحين من صكوك التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.8 مليار جنيه.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أنه تولى البنك دوري "ضامن التغطية" و"وكيل السداد" في كلا الإصدارين، ويأتي ذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى التوسع في الأنشطة الاستثمارية وتعزيز حضوره في مجال أدوات التمويل الإسلامي.

يشمل الإصدار الأول "صكوك مضاربة بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح شركة أمان لتمويل المشروعات"، ويهدف هذا الإصدار إلى تمويل محفظة التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالشركة.

بينما يشمل الإصدار الثاني "صكوك بصيغة المشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه لتمويل مشروع باب مصر"، وهو مشروع تطوره شركة باب مصر للتطوير العمراني، التابعة بالكامل لشركة حسن علام للإنشاءات.

ويُعد هذا الإصدار هو أول إصدار لصكوك من نوعه بصيغة المشاركة، ويستهدف تمويل تطوير منطقة استراتيجية تضم 17 مبنى متعدد الاستخدامات (تجارية، إدارية، سكنية، طبية)، إلى جانب مرافق خدمية ومبانٍ مخصصة لانتظار السيارات، بما يسهم في إعادة إحياء منطقة محطة قطارات صعيد مصر، أكبر محطة سكك حديدية في مصر، وتطويرها عمرانياً واستثمارياً.

قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، إنه خلال 2024 فقط، شارك البنك في 12 إصدارًا بقيمة إجمالية 12.1 مليار جنيه.

فيما شارك منذ بداية عام 2025 في 4 إصدارات بإجمالي 7 مليارات جنيه، ولعب خلالها أدوارًا متعددة شملت "ضامن التغطية"، "أمين الحفظ"، "متلقي الاكتتاب"، و"وكيل السداد"، مما يعكس عمق الخبرة التي يتمتع بها فريق العمل، وفق المغربي.