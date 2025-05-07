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أرباح بنك الإمارات دبي الوطني ترتفع 31% إلى 1.4 مليار جنيه في 3 أشهر

03:36 م الأربعاء 07 مايو 2025

بنك الإمارات دبي الوطني

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كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر زيادة صافي أرباحه بعد خصم الضرائب 31% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري إلى 1.4 مليار جنيه مقارنة بـ1.1 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2024.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أن صافي الدخل من العائد ارتفع 16% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 3 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2024.

وزاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 20% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 463 مليون جنيه.

وسجل إجمالي حقوق المساهمين 18.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ17.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء بنحو 5% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 88 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 84.1 مليار جنيه بنهاية 2024.

وزادت ودائع عملاء البنك بحوالي 5% خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 134.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.

وقفز إجمالي أصول البنك إلى 173.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 9% مقارنة بعام 2024.

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بنك الإمارات دبي الوطني خصم الضرائب صافي الدخل
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