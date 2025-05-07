سعر الريال السعودي يتراجع في 3 بنوك مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:



تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات يوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم



بنك الأهلي المصري: 13.44 جنيه ، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.45 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء ، و13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.47 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع.