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سعر الريال السعودي يتراجع في 3 بنوك مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:53 ص الأربعاء 07 مايو 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات يوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

بنك الأهلي المصري: 13.44 جنيه ، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.45 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء ، و13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.47 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع.

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