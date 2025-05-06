المركزي الأمريكي يجتمع اليوم لحسم سعر الفائدة وسط أجواء ضبابية

كتبت- منال المصري:

يبدأ الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم وغدا لحسم سعر الفائدة على الدولار وسط تفاقم مخاوف حرب دونالد ترامب للرسوم الجمركية على زيادة الضغوط التضخمية بأمريكا.

كان البنك المركزي الأمريكي قرر في أول اجتماعين له في 2025 الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.45% و4.5% للتحوط من زيادة معدل التضخم.

جاء ذلك بعد أن خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 1% العام الماضي قبل أن تتجدد المخاوف من تبعات قرارات ترامب على زيادة حدة التضخم.

ويطلب دونالد ترامب مرارا وتكرارا المركزي الأمريكي بسرعة خفض سعر الفائدة لتقليل التكلفة على القطاع الخاص وزيادة الإنتاج مقللا من مخاوف زيادة التضخم.

وتؤدي الرسوم الجمركية على واردات 185 دولة إلى تحمل المواطن الأمريكي هذه الزيادة على السلع الاستهلاكية والخدمات وهو ما ينعكس على زيادة معدل التضخم.

وتتراوح الرسوم الجمركية بين 10% إلى 47% باستثناء الصين التي تم رفعها إلى 145% لترد الصين برفع الرسوم على أمريكا بنسبة 125% وهو ما يشعل الصراع التجاري العالمي بين أكبر قوتين اقتصادتين بالعالم.