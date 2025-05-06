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سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الثلاثاء

09:36 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بينما ارتفع في بنك البركة، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.63 جنيه للشراء، و 50.73 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.


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