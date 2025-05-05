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مسؤولة الإعلام بصندوق النقد: فريق سيصل للقاهرة هذا الأسبوع لبدء إجراء المراجعة الخامسة على البرنامج

09:14 م الإثنين 05 مايو 2025

صندوق النقد الدولي

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كتبت- منال المصري:

قالت أنغام الشامي، مسؤولة الإعلام في صندوق النقد الدولي إن فريق من صندوق النقد الدولي سيصل للقاهرة هذا الأسبوع لبدء إجراء المراجعة الخامسة بموجب الاتفاق مع مصر في ظل تسهيل الصندوق الممدد.

وأكدت في بيان اليوم أنه سيتم تقديم المزيد من التفاصيل في ختام المناقشات.

وفي مارس الماضي حصلت مصر على 1.2 مليار دولار بعد اتمام المراجعة الرابعة على برنامج مصر من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.

في حال اعتماد صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي سيتيح لمصر صرف 1.2 مليار دولار.

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المراجعة الخامسة على البرنامج مع مصر أنغام الشامي مسؤولة الإعلام بصندوق النقد صندوق النقد الدولي
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