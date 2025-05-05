بسبب ضغوط الاستيراد.. اتساع عجز الميزان التجاري بمصر 47.4% خلال 6 أشهر

كتبت- منال المصري:

أظهر تقرير ميزان المدفوعات ارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 47.4% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل نفس الفترة من العام السابق بسبب ارتفاع ضغوط الاستيراد.

وبحسب تقرير ميزان المدفوعات للنصف الأول من العام المالي 2024-2025 المنشور على موقع البنك المركزي اليوم، فإن عجز الميزان التجاري ارتفع إلى نحو 27.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الخالي مقابل نحو 18.6 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.

جاء ذلك بعد أن سمح البنك المركزي للبنوك باستيراد كافة السلع دون قيود بعد أن رفع حظر تمويل 32 سلعة ترفيهية لا يتم تمويلها إلا بعد إخطاره والموافقة عليها مع عودة تدفقات النقد الأجنبي وكذلك لمواكبة سياسة سعر الصرف المرن للجنيه.

الصادرات مقابل الاستيراد

زادت حصيلة الصادرات 13.7% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 18.711 مليار دولار مقابل نحو 16.449 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.

في حين اتسعت مدفوعات الاستيراد 31.6% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 46.212 مليار دولار مقابل نحو 35.106 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.

واستحوذت المدفوعات غير البترولية على حصة 79% من إجمالي مدفوعات الاستيراد مسجلة نحو 36.551 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو 28.802 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.