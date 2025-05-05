سعر الدولار اليوم يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و 10 قروش بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.63 جنيه للشراء، و 50.73 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.69 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و50.79 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.