"إتش سي": التحول الجذري في صافي الأصول الأجنبية جاء بدعم الاستثمارات الأجنبية وتمويلات صندوق النقد

كتبت- منال المصري:

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي" إن الزيادة الشهرية في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري خلال مارس تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك التجارية بالعملة الأجنبية والتحول إلى فائض.

ارتفع إجمالي صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري ككل شاملا البنك المركزي بنحو 48% خلال مارس على أساس شهري إلى نحو 15 مليار دولار مقابل نحو 10.2 مليار دولار في فبراير، وفق بيانات البنك المركزي.

وتحول صافي الأصول البنوك التجارية من عجز بنحو 1.92 مليار دولار في فبراير إلى فائض بنحو 2.53 مليار دولار في مارس الماضي.

في مايو الماضي تحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ككل إلى فائض بدعم تدفقات مشروع رأس الحكمة بعد أن وصل تفاقم عجز الأصول إلى قرب نحو 29 مليار دولار في يناير 2024.

لكن في أغسطس عادت مراكز البنوك التجارية إلى النقطة الحمراء مع استمرار مكاسب الأصول الأجنبية للبنك المركزي في الارتفاع.

وأضافت منير في بيان اليوم أن هذا الارتفاع جاء في ظل استقرار الالتزامات المصرفية بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسنًا في سيولة النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي.

وأضافت أن مصر نجحت فيا جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.70 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، بزيادة تُقدّر بنحو 15% على أساس سنوي.

كما حصلت على شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) البالغ 8 مليارات دولار ، وهو ما ساهم في دعم سيولة النقد الأجنبي وتعزيز مركز القطاع المصرفي.