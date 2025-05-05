استمرار الضغوط على المركزي.. مستوى السيولة المحلية يرتفع 2.8% في مارس

كتبت- منال المصري:

ارتفع مستوى السيولة المحلية "M2" خلال شهر مارس بنحو 2.8% على أساس شهري وهو ما يعكس زيادة الضغوط على البنك المركزي لامتصاص فائض السيولة بهدف كبح جماح التضخم.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن مستوى السيولة المحلية ارتفع إلى نحو 12.566 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل نحو 12.218 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.

يُعرف المركزي السيولة المحلية M2 هي التي تتكون من المعروض النقدي (M1) المتداول خارج الجهاز المصرفي أي لدى الجمهور، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية مطروحاً منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراه.

ويعد أمتصاص مستوى السيولة من أهم مستهدفات البنك المركزي بهدف كبح جماح التضخم أي الحفاظ على استقرار أسعار السلع بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وفي سبيل احتواء التضخم يلجأ البنك المركزي إلى تحجيم السيولة من خلال الأدوات المتاحة في يديه مثل الحفاظ على أسعار العائد على الجنيه المصري مرتفع لتحفيز سياسة الادخار أكثر من الاستهلاك.

وكذلك يعمل المركزي على امتصاص فائض السيولة من البنوك من خلال طرح الوديعة الأسبوعية عبر آلية السوق المفتوح بهدف تحجيم البنوك عن زيادة التوظيف في القروض الاستهلاكية للأفراد مقابل حصولها على أسعار عائد مرتفعة دون مخاطر من الوديعة.

تسارع معدل التضخم على مستوى مدن مصر خلال مارس الماضي إلى 13.6% من 12.8% في فبراير بعد أن انخفض من 24% في يناير تأثرا بسنة الأساس.

يستهدف البنك المركزي تراجع متوسط التضخم إلى 7% بزيادة وأقل 2% خلال الربع الرابع في 2026.

وأبدى المركزي في تقريره بعض القلاقل المرتقبة من زيادة مخاطر الضغوط التضخمية بسبب إجراءات ضبط الموازنة العامة للدولة- أي ترشيد الدعم على البنزين والسولار- والتبعات السلبية من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتأتي المخاوف رغم تأكيد المركزي على زيادة التوقعات باتجاه التضخم إلى مستوى نزولي خلال 2025.