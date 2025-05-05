الودائع بالعملة الأجنبية في بنوك مصر تصل إلى 60.71 مليار دولار لأول مرة بمارس

كتبت- منال المصري:

ارتفع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية في بنوك مصر- باستثناء البنك المركزي المصري- بنحو 1.3% خلال مارس على أساس شهري إلى نحو 60.715 مليار دولار مقابل نحو 59.91 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

وبحسب بيانات المركزي، فإن ودائع العملاء بالعملة الأجنبية ببنوك مصر تضم ودائع العملاء الأفراد العاديين والقطاع العام من الحكومة والقطاع الخاص وتنقسم بين ودائع جارية أقل من سنة وودائع غير جارية استثمار أكثر من سنة.

تقسيمة الودائع

ووفق بيانات البنك المركزي، فإن ودائع العملاء الأفراد- جارية وغير جارية- تستحوذ من إجمالي الودائع على الحصة العظمى بنحو 60% مسجلة نحو 36.443 مليار دولار بنهاية مارس من نحو 35.824 مليار دولار بنهاية فبراير بنسبة نمو 1.7% على أساس شهري.

على مستوى ودائع الحكومة- جارية وغير جارية- ارتفعت بنحو 2.9% إلى 3.74 مليار دولار بنهاية مارس مقابل نحو 3.632 مليار دولار بنهاية فبراير.

أما ودائع القطاع الخاص- جارية وغير جارية- زادت 0.4% خلال مارس بنسبة إلى 20.54 مليار دولار مقابل نحو 20.452 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.