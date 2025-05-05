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انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين في 5 بنوك

10:39 ص الإثنين 05 مايو 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات يوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.46 جنيه بتراجع قرشين، و 13.54 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 13.46 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.54 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 13.47 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.55 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.48 جنيه للشراء ، و13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.48 جنيه للشراء ، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

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