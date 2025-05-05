المركزي يسعى لبيع أذون وسندات خزانة بقيمة 78 مليار جنيه اليوم الاثنين

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، بيع أذون وسندات خزانة الأجل بقيمة 78 مليار جنيه في عطاء اليوم الاثنين، بهدف جمع سيولة لسد عجز الموازنة.

وبحسب بيانات منشورة على موقع البنك المركزي المصري، فإن قيمة العطاءات تتراوح بين 35 مليار جنيه لأذون خزانة أجل 3 أشهر و40 مليار جنيه لأذون خزانة 9 أشهر و3 مليارات جنيه لسندات خزانة أجل عامين للعائد الثابت.

وأذون وسندات الخزانة تشبه الأوراق المالية، وتعد من أحد الأدوات المتوفرة في يد وزارة المالية لجمع سيولة من السوق المحلية بشكل دوري أسبوعيا لسد نفقاتها الشهرية على أثر زيادة الفجوة بين الإيرادات والنفقات.

كان العائد على أذون الخزانة تراجع بشكل طفيف بنحو 0.5% خلال الأسبوع الماضي رغم خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2.25% في آخر اجتماع له.

أما العائد على سندات الخزانة تراجع بشكل هامشي للغاية ويرجع ذلك في استمرار طلب المستثمرين أسعار عائد مرتفع، وفق البيانات المنشورة على موقع المركزي.