انخفاض أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الاثنين بالبنك الأهلي

كتبت-أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.46 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.54 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.78 جنيه للشراء ، و 13.82 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.04 جنيه للشراء ، و 134.69 جنيه للبيع. بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.86 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.92 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 70.95 جنيه للشراء ، و 71.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 164.43 جنيه للشراء بتراجع 25 قرشًا ، و 165.64 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.