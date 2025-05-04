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سعر الدولار اليوم يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

03:21 م الأحد 04 مايو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 6 و 10 قروش بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.66 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.64 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.67 جنيه للشراء، و 50.77 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.66 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.79 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

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