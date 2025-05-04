قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي

القاهرة- أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلى بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.

صدر القرار برئاسة الجمهورية في 30 ديسمبر سنة 2024 .

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 10 فبراير سنة 2025.