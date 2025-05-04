تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنك البركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأحد، فيما استقر في 8 بنوك مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصرى: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.74 جنيه للشراء، و 50.84 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.79 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
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