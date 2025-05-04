تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك البركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأحد، فيما استقر في 8 بنوك مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.74 جنيه للشراء، و 50.84 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.79 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.





