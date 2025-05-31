تفاصيل العائد على الشهادات في بنكي الأهلي ومصر بعد خفض الفائدة

كتبت- منال المصري:

عدل بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي المصري أسعار الفائدة على كافة شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي.

كان بنكا الأهلي ومصر خفضا سعر الفائدة 1% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج للمرة الثانية على التوالي بعد أن خفضهما 2% في أبريل الماضي تماشيا مع قرار البنك المركزي المصري.

وقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة 3.25% على مرتين بعد تباطؤ معدل التضخم.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل أسعار الفائدة على الشهادات في بنكي الأهلي ومصر التي تتشابه في كافة التفاصيل بالبنكين.

الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت

عائد شهري: 18.5% سنويا.

الشهادة ذات العائد المتناقص في بنكي الأهلي ومصر

تتميز هذه الشهادات بصرف عائد مرتفع في السنة الأولى ويقل في السنة الثانية والثالثة بدوريات صرف مختلفة شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

السنة الأولى

عائد شهري:24%

عائد ربع سنوي: 25%

عائد سنوي: 28%.

السنة الثانية

عائد شهري:20%

عائد ربع سنوي: 21%.

عائد سنوي: 23%.

السنة الثالثة

عائد شهري: 16%.

عائد ربع سنوي: 17%.

عائد سنوي 18%.