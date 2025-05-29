كتبت- منال المصري:

وقع بنك التعمير والإسكان بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، "لإنشاء وتجهيز قسم التعقيم" باسم البنك بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، أمس الأربعاء، بهدف تقديم خدمات طبية مجانية بجودة عالمية للفئات الأكثر احتياجاً، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في العمليات الجراحية والعلاجية بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وخدمة أكبر عدد من المستفيدين، وذلك بإجمالي مساهمات من البنك تصل إلى 30 مليون جنيه.

وشهد توقيع البروتوكول حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، ودينا الجزار، نائب الرئيس للتنمية بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، وبحضور جيهان الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، وعددًا من قيادات بنك التعمير والإسكان ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب.

وأشاد حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بالدور الريادي والجهود المتواصلة التي تقوم بها المؤسسة منذ أكثر من 17 عامًا في تقديم رعاية صحية مجانية بمستوى عالمي لمرضى القلب، بما يعكس نموذجًا إنسانيًا ومهنيًا يحتذى به في القطاع الطبي.

وأشار غانم إلى أهمية إنشاء وتجهيز قسم التعقيم بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، باعتباره عنصرًا أساسياً في البنية التحتية لأي منشأة طبية متقدمة، نظرًا لدوره الحيوي في الوقاية من العدوى وضمان أقصى درجات الأمان للمرضى والأطقم الطبية، معربًا عن اعتزاز مصرفه بالمشاركة في هذا المشروع الحيوي، والذي يسهم في رفع كفاءة المركز ودعمه للاستمرار في تقديم خدمات طبية مجانية بأعلى درجات الجودة والكفاءة لمرضى القلب من الفئات الأكثر احتياجاً من مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح غانم أن مساهمة بنك التعمير والإسكان في إنشاء وتجهيز "قسم التعقيم" بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، تأتي في إطار إيمانه العميق بأهمية دعم قطاع الرعاية الصحية، والذي يمثل حجر الأساس في أنشطة البنك المجتمعية ضمن استراتيجيته الجديدة (2025-2030)، باعتبارها من القطاعات الحيوية التي تُمكّن المجتمع من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن من أهم القيم التي يعتنقها البنك هي أن يكون دائمًا عضوًا فعالاً ومسؤولًا لخلق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، من خلال حرصه على المشاركة في مبادرات تنموية تضمن تكافؤ الفرص وتعزز مبادئ العدالة والمساواة، بما يتماشى مع أهداف ورؤية مصر 2030.

وقالت دينا الجزار، نائب الرئيس للتنمية بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، "يمثل التعاون مع بنك التعمير والإسكان في تجهيز قسم التعقيم خطوة محورية نحو دعم جودة الرعاية الطبية بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب. فهذا الدعم لا يُعد مجرد مساهمة مالية، بل هو التزام حقيقي بتوفير رعاية طبية مجانية على أعلى مستوى للفئات الأكثر احتياجًا من مرضى القلب. وتُجسد هذه الشراكة نموذجًا فعّالًا للتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي، وتؤكد أهمية توحيد الجهود لتوفير خدمات صحية مستدامة ترتقي بحياة المرضى وتعزز من قدرة المؤسسات الطبية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة بكفاءة وإنسانية."