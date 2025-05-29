عبء خدمة الدين يلتهم 84% من إجمالي إيرادات مصر في 10 أشهر

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات وزارة المالية، أن خدمة عبء الدين يلتهم 84% من إجمالي إيرادات مصر خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري.

وارتفع عبء فوائد الدين بالموازنة 32.5% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري 2024-2025 (يوليو إلى أبريل) إلى 1.657 تريليون جنيه.

وزادت إيرادات موازنة مصر يرتفع 19% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري إلى 1.976 تريليون جنيه.

كان صندوق النقد الدولي الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار طالب مصر بوضع استراتيجية لتسوية الدين العام بهدف تقليل مخاطر عبء الدين.

وأوصى الصندوق مصر بافساح الطريق للقطاع الخاص وتقليل الدولة بصمتها في الاقتصادي التي تسببت في زيادة أعباء الدين.