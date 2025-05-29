كتبت- منال المصري:

حذر البنك الأهلي المصري عملائه من مشاركة بياناتهم المصرفية عبر أي وسيلة تجنبا للسطو على حساباتهم المصرفية.

وأكد البنك في منشور له على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن خدمة العملاء لن تتصل بالعملاء وتطلب منهم بيانات بنكية أو معلومات سرية نهائيا.

وشدد البنك الأهلي على العملاء بضرورة عدم مشاركة الـ "OTP" الذي يتلقاه عملائه في رسالة نصية على هاتفهم المسجل بالبنك لتنفيذ عملية شراء إلكترونية.

كانت البنوك دأبت على مدار الشهور الماضية تحذير العملاء من مشاركة بياناتهم الشخصية بعد انتشار ظاهرة الاتصال بالعملاء لطلب بياناتهم بهدف تحديث بياناتهم أو الفوز بجائزة.