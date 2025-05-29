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سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الخميس

09:57 ص الخميس 29 مايو 2025

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس 29-5-2025، بين قرش وقرشين، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.74 جنيه للشراء، و49.84 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.74 جنيه للشراء، و49.84 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.78 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

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