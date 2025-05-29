إعلان

الدولار بـ49.75 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 29-5-2025

04:50 ص الخميس 29 مايو 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية، اليوم الخميس 29-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الخميس 29-5-2025 وهي كالآتي:

- الدولار: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.

‏‎- اليورو الأوروبي: 56.19 جنيه للشراء، و56.54 جنيه للبيع.

‏‎- الجنيه الإسترليني: 66.97جنيه للشراء، و67.40 جنيه للبيع.

‏‎- الدينار الكويتي: 161.42 جنيه للشراء، و162.49 جنيه للبيع

‏‎- الريال السعودي: 13.21 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع.

‏‎- الدرهم الإماراتي: 13.53 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.

‏‎- الريال القطري: 12.62 جنيه للشراء، و13.67 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم الدولار اليوم أسعار العملات أسعار الدولار أسعار العملات الأجنبية أسعار الدولار اليوم الخميس سعر الريال القطري سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي سعر الجنيه الإسترليني سعر الريال سعر الدرهم العملات الأجنبية أسعار العملات الأجنبية اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بنص دستة أهداف.. الأهلي يتوج بدرع الدوري للمرة الـ 45
رسميًا.. الحكومة تكشف سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق
توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان