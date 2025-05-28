أرباح مصر لإدارة الأصول العقارية ترتفع 66% في النصف الثاني من 2024

كتبت- منال المصري:

قالت مها عبد الرازق الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية إن صافي الربح ارتفع 66% خلال النصف الثاني من العام الماضي على أساس سنوي إلى 245.3 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم اليوم، أن الإيرادات ارتفعت 38% خلال النصف الأول من العام الماضي على أساس سنوي إلى 257.9 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 38%.

وبحسب البيان، فقد اعتمدت الجمعية العمومية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية برئاسة عمرو الهامي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي مكتب المراجعة المالية BDO القوائم المالية للشركة عن الفترة الانتقالية من 1/7/2024 حتي 31/12/2024.

كما يبلغ إجمالي ما تحقق الشركة من محفظة الاستثمارات الإيجارية عائدا قدره 412.3 مليون جنيه سنويا وذلك بعد نجاح الشركة في تحويل عدد من عقود الإيجار القديمة إلى عقود إيجار طبقا لقانون سنة 1996.

وأضافت بأن الشركة تبنت خطة للتحول الرقمي لرفع كفاءة وفاعلية أداء الأعمال من خلال تطوير المحاور الأساسية للتحول الرقمي ومنها رفع كفاءة الموارد البشرية من خلال تطبيق نظام HITS وإعادة هندسة دورات العمل من خلال برنامج ERP وتطوير منظومة تحصيل الإيجارات من خلال ماكينة POS وإنشاء وميكنة العمليات التشغيلية بإدارة المحفظة العقارية AMS ومشروع الأرشفة الإلكترونية وميكنة دورات العمل الداخلية وريادة التحول الرقمي للمزادات الإلكترونية بالشراكة مع شركة بالمزاد

واختتمت بأن الشركة تمتلك واحدة من أكبر المحافظ العقارية المؤسسية ذات الطراز المعماري المميز وتشارك ضمن جهود الدولة في استعادة البريق والمظهر الحضاري للقاهرة التاريخية وذلك ضمن خطة متكاملة يشارك فيها أطراف عديدة من مسؤولين وجهات حكومية وشركات وجهات عامة وخاصة بهدف استعادة ما كانت عليه منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية من رونق وجمال وتحقيق التطوير والتحديث اللازمين لتحقيق أفضل عائد وتوظيف اقتصادي واجتماعي وثقافي من هذه الثروة العقارية الفريدة .





