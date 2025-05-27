بزيادة 45%.. بنك القاهرة يربح 3.4 مليار جنيه في 3 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك القاهرة ارتفاع صافي الأرباح 45% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.4 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أن عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنهاية الربع الأول من العام الحالي زادت 32% إلى نحو 19.7 مليار جنيه فيما بلغت الزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نسبة 34% خلال الربع، مما أدى إلى نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 30%.

وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 6% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.4 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق 2024.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية 26% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 9.8 مليار جنيه مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024.

وارتفعت المصروفات الإدارية 39% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 900 مليون جنيه وتعود تلك الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الأداء التي تعكس تحسن العوائد واستمرار نمو الاستثمار والأعمال.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 501 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 483 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

سجل إجمالي محفظة القروض 240 مليار جنيه بزيادة 3% في 3 أشهر وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 9.6 مليار جنيه و2.6 مليار جنيه في قروض الأفراد.

وارتفعت ودائع العملاء 5% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 369 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 352 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024.

واستحوذت ودائع العملاء الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 44% من إجمالي الودائع في نهاية مارس 2025.