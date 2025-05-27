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سعر الفائدة على وديعة المركزي الأسبوعية يتراجع 1% إلى 24.5% اليوم

02:23 م الثلاثاء 27 مايو 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي المصري 552.5 مليار جنيه من سيولة البنوك في عطاء اليوم للوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت، في أول عطاء بعد خفض سعر الفائدة 1% في الاجتماع الأخير.

وتراجع سعر العائد على الوديعة الأسبوعية إلى 24.5% في عطاء اليوم من 25.5% في العطاء السابق.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% في آخر اجتماع له الخميس الماضي للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

وجاء ذلك بعد أن خفض المركزي سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق بأبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.

الوديعة الأسبوعية تعد إحدى الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لجمع سيولة من البنوك بهدف كبح جماح التضخم.

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