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انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

12:36 م الثلاثاء 27 مايو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.22 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.53 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.65 جنيه للشراء، و132.28 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.63 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.68 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 69.68 جنيه للشراء بتراجع 9 قروش، و70.43 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 161.74 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و162.81 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

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