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الدولار بـ49.79 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 27-5-2025

04:23 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

سعر الدولار

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كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 27-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 27-5-2025 وهي كالآتي:
‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

- الدولار: 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع.

‏‎- اليورو الأوروبي: 56.57 جنيه للشراء، و56.96 جنيه للبيع.

‏‎- الجنيه الإسترليني: 67.31 جنيه للشراء، و67.81 جنيه للبيع.

- الدينار الكويتي: 161.81 جنيه للشراء، و162.87 جنيه للبيع.

‏‎- الريال السعودي: 13.22 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع.

‏‎- الدرهم الإماراتي: 13.54 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع.

‏‎- الريال القطري: 12.63 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع.

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